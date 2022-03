CHASSE AUX OEUFS AU PAYS DES CARRIOLES La Boissière La Boissière Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00

Chasse aux œufs toute la journée ,les enfants pourront aussi s'adonner à un atelier créatif pour fabriquer un petit panier pour récupérer leurs petits œufs et nous leur proposons aussi un jeu sur le thème des œufs qui leur permettra de repartir avec une petite surprise

