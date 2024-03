Chasse aux œufs au Parc Kellermann Parc Kellermann Paris, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 14h00 à 17h00

.Public tout-petits et enfants. gratuit

Pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes, la Mairie du 13ᵉ est heureuse de vous convier à participer à une chasse aux œufs festive organisée avec le concours des associations : RESOQUARTIER, l’Association Rungis Brillat Peupliers (ARBP), Maison 13 Solidaire, l’Association Science Technologie et Société (ASTS), La Compagnie à l’Affût, 13’Infuz, la fanfare « Les Plaies Mobiles ».

Gratuite et libre de participation, la chasse aux œufs est réservée aux enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte. Chaque famille devra se présenter au stand de la Mairie pour récupérer un ticket de participation et profiter ensuite de la chasse aux œufs. Le but du jeu est assez simple : retrouver 4 œufs factices et les rapporter au stand Mairie pour remporter cette fois de véritables chocolats !

5 sessions de recherche seront organisées : 14h15 – 14h45 – 15h15 – 15h45 – 16h15.

Au-delà, plusieurs animations viendront enrichir le programme de cet après-midi festif : maquillage, foodtruck solidaire, réalisation de sels aromatiques, quiz sur les différents labels alimentaires, animation musicale, lecture de contes, jeu autour des animaux migrateurs…Par ailleurs, la ferme pédagogique, située dans la partie haute du parc Kellermann, sera spécialement ouverte pour l’occasion et proposera notamment un atelier intitulé « Que manges-tu ma poule ? ».

Prenons soin de nos espaces verts !

Afin de préserver « Dame Nature », le plus grand respect sera porté à la végétation tout au long du parcours. La plupart des espaces seront accessibles : pelouse, partie boisée… Toutefois, les œufs ne seront pas cachés au cœur des massifs afin d’éviter les piétinements et les dégradations des fleurs.

Parc Kellermann 19, rue de la Poterne-des-Peupliers 75013

Contact : https://mairie13.paris.fr/pages/chasses-aux-oeufs-en-famille-23459 https://fr-fr.facebook.com/paris.treize https://fr-fr.facebook.com/paris.treize

