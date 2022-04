Chasse aux oeufs au Parc de Champagne Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Chasse aux oeufs au Parc de Champagne Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims

2019-04-14

Reims Marne Après la chasse au Trésor de 2021, le Secours populaire de la Marne renoue avec ses traditionnelles “chasses aux œufs” au profit de la solidarité mondiale. Énormément d’œufs colorés seront dispersés sur les pelouses du Parc de Champagne.

Dans le village des activités, de nombreuses animations et ateliers attendent les enfants ! Tous les fonds collectés, lors de cet événement animé par les bénévoles du Secours populaire, financeront des projets de solidarité en faveur des plus démunis. +33 3 26 79 12 00 https://www.secourspopulaire.fr/51/chasse-aux-oeufs-2019-billetterie-en-ligne Parc de Champagne 10 Avenue du Général Giraud Reims

