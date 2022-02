Chasse aux oeufs au musée Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Chasse aux oeufs au musée Musée d'Art et d'Histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 12:00:00

Sainte-Menehould Marne Le lapin de Pâques a déposé des oeufs au chocolat dans un coffre fort au musée. Pour les récupérer tu dois élucider différentes énigmes.

sur réservation : 10 enfants maxi Musée d’Art et d’Histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

