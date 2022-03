Chasse aux oeufs au musée ! Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Ger Manche Ger Des œufs sont cachés dans l’ancien village potier. Aux enfants de les retrouver et de découvrir ce qu’ils contiennent.

Un œuf en céramique pour chaque enfant. Sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (y compris les enfants de moins de 11 ans).

5€ par enfant. Gratuit pour les adultes.

