Chasse aux Oeufs au Moulin Le Moulin de Vézelay, 9 avril 2023, Fontenay-près-Vézelay

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-09 15:00:00

Le Moulin de Vézelay 48 Grande Rue – Hameau de Soeuvres

Fontenay-près-Vézelay

Yonne Fontenay-près-Vézelay EUR Le Moulin de Vézelay organise sa première chasse aux oeufs pour un moment en famille et entre amis de partage et de convivialité.

10 h ouverture du site et atelier de décoration d’oeufs de Pâques

11 h lancement de la chasse aux oeufs en chocolat puis partage entre les participants

de 11 à 15 h buvette et petite restauration sur place

contact@moulin-pres-vezelay.fr +33 3 86 81 98 68

