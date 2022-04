Chasse aux oeufs au Domaine du Treuscoat ! Pleyber-Christ Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Pleyber-Christ

Chasse aux oeufs au Domaine du Treuscoat ! Pleyber-Christ, 18 avril 2022, Pleyber-Christ. Chasse aux oeufs au Domaine du Treuscoat ! Pleyber-Christ

2022-04-18 – 2022-04-18

Pleyber-Christ Finistère Pleyber-Christ Chasse aux œufs au Domaine du Treuscoat.

Il y aura deux créneaux 14h et 16h. L’entrée au Domaine reste payante car les loisirs sont ouverts donc tout le monde pourra en profiter ! Les enfants iront chercher des œufs (pas en chocolat) dans le Domaine et à la fin ils seront échangés par de vrais œufs en chocolat pour que tous les enfants repartent avec quelque chose ! +33 6 29 35 59 81 Chasse aux œufs au Domaine du Treuscoat.

Il y aura deux créneaux 14h et 16h. L’entrée au Domaine reste payante car les loisirs sont ouverts donc tout le monde pourra en profiter ! Les enfants iront chercher des œufs (pas en chocolat) dans le Domaine et à la fin ils seront échangés par de vrais œufs en chocolat pour que tous les enfants repartent avec quelque chose ! Pleyber-Christ

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT BAIE DE MORLAIX

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pleyber-Christ Autres Lieu Pleyber-Christ Adresse Ville Pleyber-Christ lieuville Pleyber-Christ Departement Finistère

Pleyber-Christ Pleyber-Christ Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleyber-christ/

Chasse aux oeufs au Domaine du Treuscoat ! Pleyber-Christ 2022-04-18 was last modified: by Chasse aux oeufs au Domaine du Treuscoat ! Pleyber-Christ Pleyber-Christ 18 avril 2022 finistère Pleyber-Christ

Pleyber-Christ Finistère