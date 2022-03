Chasse aux oeufs au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis Catégories d’évènement: Fontaine-Chaalis

Chasse aux oeufs au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis, 9 avril 2022, Fontaine-Chaalis.

2022-04-09 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Fontaine-Chaalis Oise Fontaine-Chaalis 10 Une grande chasse aux œufs vous attend à Chaalis pendant toutes les vacances de Pâques.

Retrouvez l’œuvre dérobée… et repartez avec votre ballotin d’œufs en chocolat! Durée : 1h à 1h30

Idéal pour les enfants de 4 à 16 ans Une grande chasse aux œufs vous attend à Chaalis pendant toutes les vacances de Pâques.

Retrouvez l’œuvre dérobée… et repartez avec votre ballotin d’œufs en chocolat! Durée : 1h à 1h30

Idéal pour les enfants de 4 à 16 ans Chasse aux oeufsdu 9 avril au 8 mai Une grande chasse aux œufs vous attend à Chaalis pendant toutes les vacances de Pâques.

Retrouvez l’œuvre dérobée… et repartez avec votre ballotin d’œufs en chocolat! Durée : 1h à 1h30

Idéal pour les enfants de 4 à 16 ans Domaine de Chaalis

Fontaine-Chaalis

