Chasse aux œufs au cinéma le Grand Palais Place Bessières Cahors, dimanche 31 mars 2024.

C’est le week-end de Pâques et qui dit Pâques dit chasse aux œufs !

Il va falloir travailler en équipe , faire travailler ses méninges et son agilité si tu veux trouver le trésor en chocolat !

Activité gratuite comprise avec le ticket de cinéma pour aller voir « La course aux œufs » . Chasse à 15h30 FILM à 14H

Réservation obligatoire par mail téléphone ou directement à la caisse du cinéma.

« La course aux œufs » Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand chef proposant un menu à base de rares variétés d’œufs au cœur de l’Afrique. Les deux parents entreprennent alors un périple à l’autre bout du monde pour sauver leurs enfants, aidés par leurs amis de la ferme et de la savane

Place Bessières Cinéma le Grand Palais

Cahors 46000 Lot Occitanie cinema@cinelegrandpalais.fr

