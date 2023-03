Chasse aux oeufs au château Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Chasse aux oeufs au château, 8 avril 2023, Saint-Seine-sur-Vingeanne

2023-04-08 10:00:00 – 2023-04-24 18:00:00

Côte-dOr Saint-Seine-sur-Vingeanne Chasse aux œufs

Partez à la recherche de mystérieux œufs dissimulés dans les jardins du château pour découvrir le trésor chocolaté ! Sur votre chemin, réussirez-vous à mettre la main sur l’œuf doré pour une surprise bonus ?

De 3 à 12 ans | Durée : 45 minutes

Tarifs : 4€ enfant et 1€ adulte

Activité en extérieur – Réservation non obligatoire Le Mystère des Cloches

Les cloches de Pâques ont perdu tous les chocolats, à vous de mener l’enquête !

Le lapin vous a laissé des indices dans le château mais pour cela il faudra réussir à résoudre les énigmes !

De 3 à 12 ans | Durée : 45 minutes

Tarifs : 4€ enfant et 4€ adulte (incluant la visite du château)

Activité en intérieur – Réservation non obligatoire Enigmes de la Reine et du Roi

Muni de votre carte et de votre besace de chevalier, partez à la recherche des énigmes de la Reine et du Roi dans le bois du château pour découvrir le secret de Rosières !

De 3 à 12 ans | Durée : 1h30

Tarifs : 7€ enfant et 7€ adulte

Activité en extérieur, pas sur le thème de Pâques – Réservation non obligatoire Château de Rosières

21610 Saint Seine sur Vingeanne

06 37 58 68 52 | 06 46 24 46 20

www.chateauderosieres.webnode.fr info@chateauderosieres.com https://chateauderosieres.webnode.fr/ Saint-Seine-sur-Vingeanne

