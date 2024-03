CHASSE AUX OEUFS AU CHATEAU DU GRAND JARDIN Joinville, samedi 30 mars 2024.

Tout public

A l’occasion de la réouverture du Château du Grand Jardin, partez à l’aventure et menez l’enquête pour retrouver les 10 œufs détenus par le chevalier Jean de Joinville à travers tout le site ! Grâce aux indices, identifiez les couleurs des œufs et obtenez une surprise chocolatée en fin de parcours.

Pssssst…Chaque billet d’entrée donne droit à la participation à la tombola permettant de gagner un œuf géant en chocolat fabriqué par la pâtisserie chocolaterie Aux petits plaisirs à Joinville.

Et pour les plus gourmands, lancement de la petite restauration gaufres et biscuits seront également de la partie !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements 3 3 EUR.

5 Avenue de la Marne

Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est chateaudugrandjardin@attractivite52.fr

