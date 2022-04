Chasse aux oeufs au Château du Bouchet Rosnay Rosnay Catégories d’évènement: Indre

Rosnay Indre RosnayLe bouchet Indre Indre 7 EUR Chasse aux oeufs en continue de 14h à 17h. Visite guidée des intérieurs à 15h le samedi et le dimanche. Chasse aux œufs au château du Bouchet. chateaudubouchet@gmail.com +33 7 85 17 37 69 https://www.chateau-bouchet.com/ Chasse aux oeufs en continue de 14h à 17h. Visite guidée des intérieurs à 15h le samedi et le dimanche. © chateau du bouchet

