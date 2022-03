CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lassay-les-Châteaux

Mayenne

CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux, 17 avril 2022, Lassay-les-Châteaux. CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux

2022-04-17 09:00:00 – 2022-04-17 12:00:00

Lassay-les-Châteaux Mayenne L’association culturelle vous invite pour une chasse aux oeufs en chocolat dans l’enceinte du château de Bois Thibault !

Le château sera ouvert aux visites de 14h30 à 18h30. Prêts pour une chasse aux oeufs de Pâques ?! +33 6 11 64 41 00 L’association culturelle vous invite pour une chasse aux oeufs en chocolat dans l’enceinte du château de Bois Thibault !

Le château sera ouvert aux visites de 14h30 à 18h30. Lassay-les-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lassay-les-Châteaux, Mayenne Autres Lieu Lassay-les-Châteaux Adresse Ville Lassay-les-Châteaux lieuville Lassay-les-Châteaux Departement Mayenne

Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lassay-les-chateaux/

CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux 2022-04-17 was last modified: by CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DU BOIS THIBAULT Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 17 avril 2022 Lassay-les-Châteaux mayenne

Lassay-les-Châteaux Mayenne