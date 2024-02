CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DE PREISCH Château de Preisch Basse-Rentgen, samedi 30 mars 2024.

CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DE PREISCH Château de Preisch Basse-Rentgen Moselle

Samedi

La traditionnelle chasse aux oeufs du château de Preisch commencera par la recherche de six oeufs de couleurs différentes. Puis il faudra construire un nid douillet pour les accueillir grâce aux éléments végétaux du parc. Les oeufs seront ensuite transformés en chocolat ! Chacun pourra alors terminer son aventure en dégustant de bons gâteaux, bien mérités. Partez également à la recherche de l’oeuf en or, synonyme de surprise !

Pour les touts petits, un espace sera spécialement conçu dans la cour de la ferme.

Pour participer, rien de plus simple ramenez une bonne paire d’yeux, un panier et c’est parti ! Vous pouvez réserver un créneau de recherche grâce au lien accessible sur le site internet trois semaines avant l’évènement.

Nouveauté cette année, une navette gratuite est mise en place depuis le P+R de Frisange.

Un accompagnant gratuit par famille 6e par accompagnant supplémentaire.Enfants

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Château de Preisch 2 rue des Lilas

Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est marine@chateaudepreisch.com

L’événement CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DE PREISCH Basse-Rentgen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS