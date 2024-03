Chasse aux oeufs au Château de Hautefort Hautefort, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux oeufs au Château de Hautefort Hautefort Dordogne

Grande chasse aux œufs de Pâques dans le parc du Château.

Enfants et adultes sont invités, différents niveaux de difficulté attendent les participants. Récompenses chocolatées à la clé !

Tout le mois d’avril

– Déco végétalisée au fil de la visite Découvrez le château paré de ses plus belles fleurs printanières, par les mains habiles de nos jardiniers.

– Arbre de Pâques Hautefort adopte cette année la tradition de l’arbre de Pâques. Personnalise ton œuf et décore l’arbre en y glissant un souhait !

Photobooth Carottes Prenez la pose avec notre photobooth spécial Pâques ces carottes fait main ont été réalisées avec des éléments de récup’ par nos jardiniers. Partagez-nous vos clichés sur les réseaux sociaux !

Le château vous attend pour vivre cette belle période de Pâques avec vous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-04-01

Chateau d’Hautefort

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

