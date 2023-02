Chasse aux oeufs au château de Duras, 8 avril 2023, Duras CDT47 .

Chasse aux oeufs au château de Duras

Château de Duras Duras Lot-et-Garonne

2023-04-08 – 2023-04-10

Duras

Lot-et-Garonne

EUR En plein coeur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National.

Partez à l’assaut du château pour retrouver les oeufs cachés à l’intérieur : une récompense en chocolat à la clé !

Réservation en ligne conseillée.

