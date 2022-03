Chasse aux oeufs au château d’Arcelot Château d’Arcelot Arceau Catégories d’évènement: Arceau

Côte-d'Or

Chasse aux oeufs au château d’Arcelot Château d’Arcelot, 18 avril 2022, Arceau. Chasse aux oeufs au château d’Arcelot

le lundi 18 avril à 10:00

**Découvrir le parc XIXème** Profitez de la journée pour vous promener dans le parc du château d’Arcelot en visite libre. Durant votre découverte du parc vous devrez partir à la recherche des nids cachés dans le domaine. Un livret de jeux sera remis aux enfants pour apprendre en s’amusant ! Les plus grands pourront découvrir le patrimoine du parc de Jean-Marie Morel grâce aux panneaux explicatifs parsemés dans le parc qui retrace l’histoire du domaine. **Nouveau cette année** Nous vous proposons deux espaces de chasses aux œufs adaptées en fonction de l’âge des enfants. A la fin de leur chasse les enfants recevront un sachet de chocolat. **Toutes les informations sur le site du château : arcelot.com**

2 rue de champs rosé 21310 Arceau
Côte-d'Or

2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

