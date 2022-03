CHASSE AUX OEUFS AU CH�TEAU DE PREISCH Basse-Rentgen Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Basse-Rentgen Moselle Basse-Rentgen 6 EUR Cette année, la recherche va être épique pour retrouver les œufs perdus par le lapin de Pâques. Commencez par la recherche des œufs de couleurs, construisez ensuite un nid douillet pour les accueillir, grâce aux éléments végétaux du parc, puis terminez l’aventure en dégustant de délicieux œufs en chocolat accompagnés d’un goûter. Pour les plus petits, un espace spécialement conçu leur est dédié.

Un œuf d’or sera régulièrement dissimulé afin que vous ayez tous votre chance, peu importe le créneau choisi. Un œuf en chocolat de 2kg vous attend si vous arrivez à le trouver ! N’oubliez pas votre panier pour porter les œufs ! Sur réservation par créneau. Un accompagnant gratuit puis 6 € par accompagnant supplémentaire. marine@chateaudepreisch.com +33 6 72 43 68 01 https://www.facebook.com/events/3123669067845407/?ref=newsfeed Château de Preisch

