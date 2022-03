CHASSE AUX OEUFS AU BORD DU LAC Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

CHASSE AUX OEUFS AU BORD DU LAC Xonrupt-Longemer, 18 avril 2022

2022-04-18 10:00:00

Xonrupt-Longemer Vosges Xonrupt-Longemer En face du camping. Inscriptions sur le site de la mairie où sur place, 15 minutes avant le départ. Participation : 1 euro. infocom.mairie@xonrupt.fr Route de la plage Domaine de Longemer Xonrupt-Longemer

