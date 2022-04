Chasse aux oeufs Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Chasse aux oeufs Jardin d'été 14 Boulevard des Lices Arles

2022-04-18

2022-04-18 – 2022-04-18 Jardin d’été 14 Boulevard des Lices

Les cloches passent au dessus d'Arles pour ce lundi de Pâques. Qui sera le plus observateur et trouvera les oeufs cachés dans le jardin d'été ?

