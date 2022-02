Chasse aux oeufs Arcangues Arcangues Catégories d’évènement: Arcangues

Chasse aux oeufs Arcangues, 13 avril 2022, Arcangues. Chasse aux oeufs Théâtre de la Nature Le bourg Arcangues

2022-04-13 – 2022-04-13 Théâtre de la Nature Le bourg

Arcangues Pyrénées-Atlantiques Arcangues EUR 0 0 Chasse aux oeufs d’Arcangues.

14h30: 6 – 10 ans

15h: de 2 – 5 ans.

Inscriptions avant le lundi 11 avril au 05 59 43 08 55 ou animation@arcangues.fr. Service animations

Théâtre de la Nature Le bourg Arcangues

