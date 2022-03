Chasse aux oeufs aquatique Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Chasse aux oeufs aquatique Monistrol-sur-Loire, 18 avril 2022, Monistrol-sur-Loire. Chasse aux oeufs aquatique Monistrol-sur-Loire

2022-04-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-18 16:00:00 16:00:00

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire EUR 5 5 14h-16h Chasse aux oeufs aquatique au centre aquatique L’Ozen. Parcours aquatique et structure gonflable. Atelier créatif dans le hall d’accueil.

A partir de 5 ans. Sur réservation au 04 71 66 03 14 ou 04 71 61 77 20. https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

Chasse aux oeufs aquatique Monistrol-sur-Loire 2022-04-18 was last modified: by Chasse aux oeufs aquatique Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 18 avril 2022 Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire