CHASSE AUX OEUFS AQUATIQUE Place des Fêtes Colomiers, lundi 1 avril 2024.

CHASSE AUX OEUFS AQUATIQUE Place des Fêtes Colomiers Haute-Garonne

Fêtez Pâques de façon insolite dans l’eau et partez à la pêche aux chocolats !

À l’occasion du week-end du Pâque, l’Espace nautique Jean-Vauchère organise une grande chasse aux oeufs aquatique. Au programme, des animations, des jeux d’eau et bien sûr des chocolats pour les plus gourmands ! Vous pouvez allier le plaisir de la gourmandise et le plaisir de la baignade. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 12:00:00

Place des Fêtes ESPACE NAUTIQUE JEAN-VAUCHÈRE

Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie

