Chasse aux oeufs Complexe sportif Jacques Gaillard Allauch, dimanche 31 mars 2024.

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, la municipalité organise, pour les enfants d’Allauch de moins de 11 ans accompagnés de leurs parents, la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat au complexe sportif Jacques Gaillard, de Pié d’Autry.

Deux parcours seront proposés en fonction de l’âge des participants au cours duquel ils devront relever des indices (des dessins pour les moins de 5 ans). En fin de parcours, les enfants devront reconstituer une phrase mystère, avec l’aide de leurs parents, et se verront remettre des œufs en chocolat.



Avant le départ de la grande chasse aux œufs, chaque participant déposera un bulletin de participation dans une urne.

Deux tombolas Œufs magique de 1 kg seront organisées pour les enfants de moins et de plus de 5 ans. Le tirage au sort aura lieu à 11h45 et les œufs remis aux deux gagnants présents.

Dans le cadre d’une action intergénérationnelle, un atelier dessins, coloriages et décorations sur le thème de Pâques sera également proposé à l’ensemble des participants et encadré par des adhérents de la Maison Municipale des Retraités Actifs.



Nous vous attendons nombreux pour cette parenthèse familiale, ludique et gourmande ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

Complexe sportif Jacques Gaillard Complexe sportif Jacques Gaillard Traverse de Pié d’Autry

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@allauch.com

