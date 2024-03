Chasse aux œufs Albé, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs Albé Bas-Rhin

Chasse aux oeufs ludique et agréable au milieu des chevaux et des animaux de la ferme (chèvres, cochons, lapins et cochons d’inde, ânes, moutons et poneys) sur le thème des personnages préférés de votre enfances.

Inscription obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 12:00:00

Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est isabelle.feltz@gmail.com

L’événement Chasse aux œufs Albé a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme du val de Villé