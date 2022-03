Chasse aux œufs Albé Albé Catégories d’évènement: Albé

Bas-Rhin

Chasse aux œufs Albé, 18 avril 2022, Albé.

2022-04-18 – 2022-04-18

Albé Bas-Rhin Albé EUR C’est la chasse aux œufs à Equivallée ! Préparez vos paniers. Les enfants devront retrouver les oeufs cachés aux milieux des chevaux et des animaux de la ferme. Inscription obligatoire. +33 6 17 42 95 17 C’est la chasse aux œufs à Equivallée ! Préparez vos paniers. Les enfants devront retrouver les oeufs cachés aux milieux des chevaux et des animaux de la ferme. Inscription obligatoire. Albé

