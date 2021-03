Herbignac Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique Chasse aux oeufs Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Chasse aux oeufs Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac, 5 avril 2021-5 avril 2021, Herbignac. Chasse aux oeufs

Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac, le lundi 5 avril à 11:00

L’association ’’Pompas c’est sympa’’ organise une chasse aux oeufs. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Public

L’association ’’Pompas c’est sympa’’ organise une chasse aux oeufs. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-05T11:00:00 2021-04-05T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac Adresse Aire de repos de Pompas 44410 Herbignac Ville Herbignac