2022-04-16 – 2022-04-18

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne Saint-Michel-de-Montaigne Pour les enfants , un parcours vous sera proposé : apportez votre panier, les petits chasseurs devront retrouver les 6 œufs cachés dans le Parc de Montaigne.

Récompense chocolatée pour tous les participants.

6 € par participant

