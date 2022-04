Chasse aux oeufs à poney Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux EUR 38 38 L’animation est une chasse aux oeufs à poneys ainsi que des jeux à poneys, du baby au galop 3.

Venez vous amuser avec les poneys et partez à la chasse par équipe

Adultes obligatoire pour tenir le poney jusqu’au galop 2 atechno.yssingeaux@educagri.fr +33 4 71 59 03 69 http://www.centreequestreyssingeaux.fr/ Centre équestre 360 impasse du complexe sportif Yssingeaux

