Chasse aux oeufs à Meslay Meslay, dimanche 31 mars 2024.

Dimanche

Venez fêter Pâques au château de Meslay !

L’année touristique au Château de Meslay commence avec un moment pour les plus gourmands…!

Venez fêter Pâques avec nous, le dimanche 31 mars et/ou le lundi 1er avril prochain !

Petits et grands sont invités à une après-midi festive avec de nombreuses activités pour ce beau moment enchantée.

Chasse aux œufs en chocolat, ateliers créatifs pour les plus petits, Lecture de contes pour les plus grand, stand photo sans oublier… un grand goûter pour tous !

Dimanche 31 Mars et Lundi 1er Avril Départ de la chasse aux œufs toutes les heures 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Goûter des enfants à 16h. Réservation conseillée. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:30:00

fin : 2024-04-01 17:30:00

19 Allée du Château

Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire accueil@chateaudemeslay.com

