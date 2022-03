Chasse aux Oeufs à Marqueyssac Vézac, 17 avril 2022, Vézac.

Chasse aux Oeufs à Marqueyssac Vézac

2022-04-17 – 2022-04-18

Vézac Dordogne

Chaque année les cloches survolent Marqueyssac les dimanche et lundi de Pâques, pour éparpiller plus de 6 000 œufs de toutes les couleurs dans les jardins. Au cours de l’après-midi de ces deux journées, les enfants partent à leur recherche à travers les labyrinthes et au long des allées du parc, dans une grande chasse ponctuée de rires et de cavalcades.

Chasse, atelier, tournage sur buis, labyrinthe et même un parcours acrobatique à flanc de falaise les attendent au sein des jardins…

La chasse aux œufs est réservée aux enfants (-12 ans), sur inscription préalable.

Animations sans supplément de prix

+33 5 53 31 36 36

Vézac

