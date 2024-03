Chasse aux œufs à Malesherbes Malesherbes Le malesherbois, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs à Malesherbes La magie de Pâques approche à grands pas, et la mairie est heureuse de vous inviter à une chasse aux œufs inoubliable ! Dimanche 31 mars, 10h00 Malesherbes Voir http://www.ville-lemalesherbois.fr/item/2122-chasse-aux-oeufs-dimanche-31-mars

Rejoignez-nous pour une aventure festive et pleine de surprises qui ravira les petits gourmands le dimanche 31 mars 2024 de 10h à 11h dans la Coulée Verte à Malesherbes.

N’oubliez pas d’apporter votre panier, il sera pratique pour ramasser les œufs factices et repartir avec votre chocolat !

Malesherbes Place du Martroy (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois

Ville Le Malesherbois