Chasse aux œufs à Malesherbes Le Malesherbois, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs à Malesherbes Le Malesherbois Loiret

La magie de Pâques approche à grands pas, et la mairie est heureuse de vous inviter à une chasse aux œufs inoubliable !

Rejoignez-nous pour une aventure festive et pleine de surprises qui ravira les petits gourmands le dimanche 31 mars 2024 de 10h à 11h dans la Coulée Verte à Malesherbes.

N’oubliez pas d’apporter votre panier, il sera pratique pour ramasser les œufs factices et repartir avec votre chocolat ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 11:00:00

Rue Gérard Philipe

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire

