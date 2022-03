Chasse aux oeufs à la Villa Arnaga Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Chasse aux oeufs à la Villa Arnaga Cambo-les-Bains, 16 avril 2022, Cambo-les-Bains. Chasse aux oeufs à la Villa Arnaga Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

2022-04-16 – 2022-04-16 Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Ouverte à tous les enfants jusqu’à 10ans, habitant Cambo ou enfants du personnel communal. De 10h à 12h : pour les moins de 5 ans De 14h à 16h : pour les 5 à 10 ans À leur arrivée, les enfants devront s’inscrire au bureau d’accueil. Une pochette dédiée pour la récolte des œufs leur sera remise. Ils devront rechercher 4 œufs de couleurs différentes. À la fin de la récolte, les œufs découverts devront être ramenés au stand accueil et seront échangés contre des sujets en chocolat fabriqués par les pâtissiers chocolatiers de Cambo. L’accompagnement par un parent est obligatoire mais celui-ci ne participe pas, bien entendu, à la découverte des œufs. Ouverte à tous les enfants jusqu’à 10ans, habitant Cambo ou enfants du personnel communal. De 10h à 12h : pour les moins de 5 ans De 14h à 16h : pour les 5 à 10 ans À leur arrivée, les enfants devront s’inscrire au bureau d’accueil. Une pochette dédiée pour la récolte des œufs leur sera remise. Ils devront rechercher 4 œufs de couleurs différentes. À la fin de la récolte, les œufs découverts devront être ramenés au stand accueil et seront échangés contre des sujets en chocolat fabriqués par les pâtissiers chocolatiers de Cambo. L’accompagnement par un parent est obligatoire mais celui-ci ne participe pas, bien entendu, à la découverte des œufs. +33 5 59 29 83 92 Ouverte à tous les enfants jusqu’à 10ans, habitant Cambo ou enfants du personnel communal. De 10h à 12h : pour les moins de 5 ans De 14h à 16h : pour les 5 à 10 ans À leur arrivée, les enfants devront s’inscrire au bureau d’accueil. Une pochette dédiée pour la récolte des œufs leur sera remise. Ils devront rechercher 4 œufs de couleurs différentes. À la fin de la récolte, les œufs découverts devront être ramenés au stand accueil et seront échangés contre des sujets en chocolat fabriqués par les pâtissiers chocolatiers de Cambo. L’accompagnement par un parent est obligatoire mais celui-ci ne participe pas, bien entendu, à la découverte des œufs. Chasse aux oeufs

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Ville Cambo-les-Bains lieuville Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

Chasse aux oeufs à la Villa Arnaga Cambo-les-Bains 2022-04-16 was last modified: by Chasse aux oeufs à la Villa Arnaga Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 16 avril 2022 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques