Chasse aux oeufs à La Réserve Zoologique Calviac-en-Périgord, 17 avril 2022, Calviac-en-Périgord.

Chasse aux oeufs à La Réserve Zoologique Calviac-en-Périgord

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-18 19:00:00

Calviac-en-Périgord Dordogne Calviac-en-Périgord Dordogne

7 7 EUR VENEZ FÊTER PÂQUES à la RÉSERVE!

Dimanche 17 et Lundi 18 Avril.

A l’occasion de la chasse aux œufs de Pâques, tentez votre chance et gagnez l’un de nos lots : peluches, entrées gratuites, chocolats etc.

Aucun supplément de prix, aucune réservation nécessaire.

A bientôt à Calviac !

Calviac-en-Périgord

