Chasse aux oeufs à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux oeufs à la Maison Léon Blum Venez participer à une chasse aux oeufs dans le jardin de la Maison Léon Blum ! Samedi 30 mars, 15h00 Maison Léon Blum Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans et 6€ au-delà (comprend l’accès au musée)

Afin de célébrer Pâques et le retour du printemps , la Maison Léon Blum organise une chasse aux œufs dans son jardin le samedi 30 mars de 15h à 17h !

De nombreux lots chocolatés seront à gagner… Alors ouvrez bien les yeux, et n’oubliez pas de vous munir d’un panier ou d’un sac pour votre récolte !

Pour les enfants de 3 à 12 ans. Inscrivez-les dès à présent !

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L'ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d'un infarctus à l'âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012.

