Chasse aux oeufs à La Fermette du Pérougord La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, samedi 30 mars 2024.

3 départs 14h, 15h et 16h (réservation conseillée).

Visite libre des animaux de la ferme.

Ateliers créatifs.

Gourmandises et boissons.

Le printemps pointe timidement le bout de son nez, et avec lui, l’excitation des enfants et des familles qui attendent avec impatience la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Cette année, la Fermette du Pérougord organise un événement spécial le 30 mars pour célébrer cette joyeuse tradition.

Les parents, quant à eux, auront l’occasion de se replonger dans leur enfance, se mêlant à l’excitation ambiante et partageant des moments de complicité avec leurs petits.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30

La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lafermetteduperougord.fr

