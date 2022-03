Chasse aux oeufs à la ferme Kieffer Limersheim Limersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Limersheim Bas-Rhin Limersheim EUR Profitez dans la période de l’avant Pâques, d’un après-midi en famille pour faire une chasse aux œufs, un bricolage de Pâques mais aussi de faire la connaissance de tous les animaux de la ferme. Prévoir un petit panier. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. +33 6 06 66 96 87 Profitez dans la période de l’avant Pâques, d’un après-midi en famille pour faire une chasse aux œufs, un bricolage de Pâques mais aussi de faire la connaissance de tous les animaux de la ferme. Limersheim

