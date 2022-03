Chasse aux oeufs à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Catégories d’évènement: L'Hôme-Chamondot

L’Hôme-Chamondot Orne L’Hôme-Chamondot Quelques chanceux pourront trouver des œufs spéciaux cachés dans le parc de la brasserie. ils comprennent des prix pour les enfants et les parents!

Quelques chanceux pourront trouver des œufs spéciaux cachés dans le parc de la brasserie. ils comprennent des prix pour les enfants et les parents!

Restez dans les parages après la chasse pour écouter de la musique en direct dans le beer garden.

