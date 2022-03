Chasse aux œufs à la Batejade Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard La Batejade – Sauvegarde Patrimoine Alésien Céveno Alès Gard Alès Chasse aux œufs à la Batejade Dimanche 17 Avril 2022 10h30-12h30(Possibilité repas et atelier déco des œufs de 14h-17h)réservation 0778261939 Participation 3€ **Réservé aux membres de l’association SPAC, adhésion à partir de 5€/pers +33 7 78 26 19 39 Droits libres

