CHASSE AUX OEUFS A FONTFROIDE, 5 avril 2021-5 avril 2021, Narbonne.

CHASSE AUX OEUFS A FONTFROIDE 2021-04-05 10:00:00 – 2021-04-05 18:00:00

Narbonne Aude Narbonne

Le lundi 5 avril, participez à la chasse aux œufs de l’Abbaye de Fontfroide. Enigmes et œufs en chocolat en perspective pour les petits aventuriers de 3 à 17 ans !

Une façon ludique et gourmande de faire (re)découvrir l’abbaye aux plus jeunes visiteurs.

+33 4 68 45 11 08 http://www.fontfroide.com/

