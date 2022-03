Chasse aux oeufs à dos de poney Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

Chasse aux oeufs à dos de poney Beauzac, 21 avril 2022, Beauzac. Chasse aux oeufs à dos de poney Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac

2022-04-21 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-21 15:30:00 15:30:00 Ecuries des 3 vallées Chazelet

Beauzac Haute-Loire Beauzac EUR 15 15 Promenade à poney sur le thème de Pâques. Pour les enfants de 3 à 8 ans. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Uniquement sur réservation auprès des bureaux de l’OTI des Marches du Velay – Rochebaron. +33 4 71 61 50 74 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse Ecuries des 3 vallées Chazelet Ville Beauzac lieuville Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac Departement Haute-Loire

Beauzac Beauzac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzac/

Chasse aux oeufs à dos de poney Beauzac 2022-04-21 was last modified: by Chasse aux oeufs à dos de poney Beauzac Beauzac 21 avril 2022 Beauzac Haute-Loire

Beauzac Haute-Loire