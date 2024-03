Chasse aux œufs à Bréca 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs à Bréca Venez fêter Pâques à Bréca ! Les Canailles du Marais (anciennement auberge de Bréca) vous invite à participer à une chasse aux œufs ! Un château gonflable sera disponible ainsi qu’un goûter … Lundi 1 avril, 15h00 352 village de Bréca 44410 St lyphard Participation: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T15:00:00+02:00 – 2024-04-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T15:00:00+02:00 – 2024-04-01T17:00:00+02:00

Venez fêter Pâques à Bréca !

Les Canailles du Marais (anciennement auberge de Bréca) vous invite à participer à une chasse aux œufs !

Un château gonflable sera disponible ainsi qu’un goûter

Différents stands seront proposés comme : de la barbes à papa et des tatouages éphémères

Sur réservation par : facebook, instagram, mail ou bien téléphone

352 village de Bréca 44410 St lyphard 352 village de Bréca 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 42 »}, {« type »: « email », « value »: « aubergedebreca@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auberge-de-breca.eatbu.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/chasse-aux-oeufs-a-breca-st-lyphard.html »}]

FAMILLE JEUNESSE