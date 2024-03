Chasse aux oeufs à Bonny-sur-Loire Bonny-sur-Loire Bonny-sur-loire, lundi 1 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T10:45:00+02:00 – 2024-04-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-01T10:45:00+02:00 – 2024-04-01T12:30:00+02:00

A Bonny-sur-Loire, les enfants pourront participer à une chasse aux oeufs organisée par le comité des fêtes, le lundi 1er avril, au square Legendre. Sur place buvette et collation sucrée et salée seront en vente pour le plaisir des petits et des grands. Pour toute information, merci de contacter le 06 11 61 19 89.

Bonny-sur-Loire 29 grande rue, Bonny-sur-loire Bonny-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 39 29 59 00 »}]

