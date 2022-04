Chasse aux oeufs à Argentomagus Saint-Marcel, 17 avril 2022, Saint-Marcel.

Chasse aux oeufs à Argentomagus Saint-Marcel

2022-04-17 – 2022-04-17

Saint-Marcel Indre Saint-Marcel

Le Musée archéologique d’Argentomagus organise toute la journée une chasse aux œufs pour petits et grands sur le site archéologique d’Argentomagus. But du jeu : découvrir 5 oeufs “fantaisie” cachés sur le site et les photographier. Puis retourner à l’accueil du musée, montrer vos clichés et gagner vos chocolats. Inscription sur place

Chasse aux œufs

+33 2 54 24 47 31

©Argentomagus

Saint-Marcel

