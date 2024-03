Chasse aux œufs 62 64 Allée arc-en-ciel Lille, samedi 30 mars 2024.

Chasse aux œufs Fêtez Pâques avec la chasse aux œufs au Faubourg de Béthune Samedi 30 mars, 14h00 62 64 Allée arc-en-ciel Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Joyeuse chasse aux œufs pour célébrer Pâques.

Rendez-vous au cœur du quartier, entre les bâtiments 70, 68, et 58 sur l’Allée Arc-en-Ciel, pour une après-midi festive.

Le 30 mars, de 14h à 17h, petits et grands sont invités à se joindre à la chasse aux œufs et à profiter d’échanges culturels.

En plus de la chasse traditionnelle, des moments de partage et une distribution de chocolats sont prévus.

62 64 Allée arc-en-ciel 50°37’05.7″N 3°02’37.1″E Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France