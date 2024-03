Chasse aux œufs 2024 Les Andelys, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs 2024 Les Andelys Eure

Un lundi de Pâques en famille

Pour le plus grand plaisir des enfants andelysiens, la traditionnelle Chasse aux œufs fait son retour !

Rendez-vous aux enfants âgés de 3 à 10 ans, le lundi 1er avril à 10h00, pour rechercher les centaines d’œufs en chocolat cachés au square Nicolas Poussin !

Pour participer, inscrivez vo(s)tre enfnat(s) avant le 28 mars en remplissant par téléphone à 02 23 54 04 16.

Programme:

Cette année, la chasse aux œufs sera répartie en 2 sessions, la 1ère à 10h30 pour les plus petits âgés de 3 à 6 ans, et la 2nde à 11h00 pour les plus grands âgés de 7 à 10 ans.

– 10h00 Accueil des familles et finalisation des inscriptions

– 10h30 Lancement de la chasse aux œufs pour les plus petits (3-6 ans)

– 11h00 Lancement de la chasse aux œufs pour les plus grands (7-10 ans)

Une buvette vous sera proposée sur place.

ATTENTION le rendez-vous pour toutes les familles est à 10h00.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Square Nicolas Poussin

Les Andelys 27700 Eure Normandie

L’événement Chasse aux œufs 2024 Les Andelys a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération