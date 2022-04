Chasse aux oeufs – 17/4 Mairie d’Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Chasse aux oeufs – 17/4

le dimanche 17 avril à 10:00

L’Union du Commerce Hellemmois organise sa traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques, le dimanche 17 avril à 10h, dans le parc François Mitterrand (Mairie), 155 rue Roger Salengro. La chasse est réservée aux enfants scolarisés jusqu’au CM2. Les sacs personnels ne sont pas autorisés pendant la chasse. Vente de boissons chaudes et viennoiseries.

Mairie d'Hellemmes 155, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

