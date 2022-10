Chasse aux objets

Chasse aux objets, 4 novembre 2022, . Chasse aux objets



2022-11-04 – 2022-11-04 Une histoire, des objets, des indices… Enigmes et casse-têtes à résoudre en famille.

Ce coquin de Félinus, le petit chat de la déesse Tutela, est allé cacher les objets préférés des habitants d’Aregenua. La Tutela ne pouvant pas interagir directement avec les habitants, leur a laissé des indices pour les retrouver.

À toi de les aider en répondant à des énigmes et à des casse-têtes. Ces quêtes te permettront d’explorer les vestiges d’Aregenua.

Dès 6ans. Une histoire, des objets, des indices… Enigmes et casse-têtes à résoudre en famille. Ce coquin de Félinus, le petit chat de la déesse Tutela, est allé cacher les objets… dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville