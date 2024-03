Chasse aux noix de Pâques Lieu-dit Banne Cause-de-Clérans, dimanche 31 mars 2024.

Pâques approche à grand pas, et en attendant que l’herbe pousse dans la noyeraie pour dessiner notre Noix’bee’rinthe 2024, nous avons concocté une petite chasse aux… noix pour Pâques !

Un noyer magique a fait des noix colorées, il faut retrouver le chemin pour s’y rendre dans la noyeraie. Les animaux de la ferme y ont laissé des indices. Les plus grands et les parents peuvent participer aussi ! une fois le noyer trouvé, les enfants ramassent les noix de la couleur qu’on leur a donnée et reviennent à la boutique les échanger contre des chocolats praliné noisette Yamanka en forme de … noix !

SUR RESERVATION. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31

Lieu-dit Banne Inyaqab

Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@inyaqab.fr

